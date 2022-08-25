Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лесные пожары в Рязанской области будут локализованы в течение одного-двух дней. В течение недели их планируется потушить. Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента побывал в Рязанской области на месте природных пожаров.
По словам Собянина, в тушении возгораний задействовано «беспрецедентное количество людей и техники», в том числе авиация и около 30 тяжелых бульдозеров. Последние создают так называемые минерализованные полосы, за счет таких барьеров удается локализовать пожар.
Мэр добавил, что почти в каждом поселении стоят подразделения Москвы, задача которых защита населенных пунктов.
Вместе с тем, по словам Собянина, обстановка остается сложной. Это связано с верховым пожаром, при сильном ветре огонь быстро распространяется через противопожарные полосы.
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