МЧС: В здании в Ижевске ликвидировали открытое горение

Ранее стало известно, что в производственном строении в Ижевске произошел пожар на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов». Спустя несколько часов пожар локализовали.

«В Ижевске пожарные ... ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — указали в МЧС.

