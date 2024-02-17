МЧС: В здании в Ижевске ликвидировали открытое горение
17 февраля 202407:26
Открытое горение в здании в Ижевске ликвидировали. Об этом сообщает МЧС.
Ранее стало известно, что в производственном строении в Ижевске произошел пожар на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов». Спустя несколько часов пожар локализовали.
«В Ижевске пожарные ... ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — указали в МЧС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Калужской областью уничтожили еще три БПЛА
- МЧС: В здании в Ижевске ликвидировали открытое горение
- Мантуров: Выплавка стали по итогам 2023 года выросла на 5,3%
- Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
- СМИ: Суд не будет принуждать Маска давать показания о покупке Twitter
- Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области
- Мурашко: Значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет
- Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отмены санкций США
- СМИ: Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям из-за болезни отца
- Минздрав подготовил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru