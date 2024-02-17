В Ижевске произошел пожар в здании на площади 3,5 тысячи «квадратов»
Крупный пожар произошел в здании в Ижевске. Об этом сообщает МЧС.
«Пожар в здании в Удмуртии — на 2 800 квадратных метрах», — указали в ведомстве.
По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнем задействовали 59 специалистов и 21 единицу техники.
Позже МЧС сообщило об увеличении площади возгорания до 3500 «квадратов». На месте ЧП работают свыше 100 спасателей, а также 33 единицы техники.
Ранее пожар произошел в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве, его площадь составила 1500 кв. м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru