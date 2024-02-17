В Ижевске произошел пожар в здании на площади 3,5 тысячи «квадратов»

«Пожар в здании в Удмуртии — на 2 800 квадратных метрах», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнем задействовали 59 специалистов и 21 единицу техники.

Позже МЧС сообщило об увеличении площади возгорания до 3500 «квадратов». На месте ЧП работают свыше 100 спасателей, а также 33 единицы техники.

Ранее пожар произошел в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве, его площадь составила 1500 кв. м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

