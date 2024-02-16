МЧС: в Астрахани загорелся жилой дом

В Астрахани на 400 квадратных метрах тушат жилой дом, сообщает областной ГУ МЧС.

СК начал проверку после пожара у здания «Известия Hall» в центре Москвы

Горит кровля и внутренняя отделка здания в Кировском районе, на площади Шаумяна, 24. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу.

На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

Ранее локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АстраханьПожары

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