МЧС: в Астрахани загорелся жилой дом
16 февраля 202406:01
В Астрахани на 400 квадратных метрах тушат жилой дом, сообщает областной ГУ МЧС.
Горит кровля и внутренняя отделка здания в Кировском районе, на площади Шаумяна, 24. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу.
На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.
Ранее локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru