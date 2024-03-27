МЧС: в теракте в «Крокусе» погибли 143 человека
27 марта 202420:30
МЧС России обновило список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В опубликованном на сайте ведомстве списке значатся 143 фамилии. МЧС основывается на данных Министерства здравоохранения РФ.
«Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», - сообщили в МЧС.
Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Ранее стало известно, что силовики вскрыли чат в Telegram, в котором эмиссары ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) завербовали атаковавших концертный зал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru