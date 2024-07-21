МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 40 человек, в том числе два ребенка
За минувшие сутки в водоемах России погибли 40 человек, из них двое детей, сообщили в МЧС России.
Один из случаев произошел на карьере в Бурятии. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения.
В Пермском крае компания пошла купаться в необорудованный для этого водоем, утонул одну человек. В Красноярском крае местные рыбаки заметили тонущего человека, которого унесло течением реки Енисей. В Ростовской области продолжаются поиски подростка, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон.
Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru