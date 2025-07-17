В Ираке более 60 человек погибли при пожаре в гипермаркете
Пожар произошел в гипермаркете города Эль-Кут в провинции Васит в Ираке, погибли десятки человек. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на губернатора провинции Мухаммеда Джамиля аль-Майхи.
«Мой народ, народ Эль-Кута и весь Васит, мы скорбим вместе с вами, сыновьями и дочерьми нашей провинции. Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей», - отметил губернатор.
В провинции объявили трехдневный траур. Губернатор пообещал выявить и наказать всех причастных к трагедии.
Как позже сообщили в МВД Ирака, число погибших в результате пожара выросло до 61. Более 45 человек спасли из сгоревшего здания.
Ранее крупный пожар произошел в бельгийском городе Бом, огонь уничтожил основную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru