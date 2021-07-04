В Крыму после ливня сошел сель

В крымском селе Соколиное Бахчисарайского района после ливней сошел сель. Есть данные об одном подтопленном частном домовладении, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

«В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение», - сообщают в ведомстве.

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В пострадавший район выехала группа из 16 человек на 3 единицах техники.

Также, сообщают спасатели, в селе Куйбышево Бахчисарайского района произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов и частных домовладений.

Напомним, в Крыму на 4 и 5 июля действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни (30-50 мм осадков). Прогнозируется сход селевых потоков.

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