СК начал проверку после пожара у здания «Известия Hall» в центре Москвы
Следователи приступили к выяснению обстоятельств пожара во дворе здания «Известия Hall» в центре Москвы возле станции метро «Пушкинская». Доследственная проверка организована по статье о нарушении требований безопасности при строительных работах.
Об этом сообщила в соцсетях представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Сотрудники СК осматривают место возгорания. Будут назначены необходимые экспертизы. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Утром 15 февраля огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора здания «Известия Hall» по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», площадь пожара составила 1,5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
МЧС объявило о ликвидации пожара в 10:15. Вход на станцию метро «Пушкинская» был временно закрыт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru