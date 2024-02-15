СК начал проверку после пожара у здания «Известия Hall» в центре Москвы

Следователи приступили к выяснению обстоятельств пожара во дворе здания «Известия Hall» в центре Москвы возле станции метро «Пушкинская». Доследственная проверка организована по статье о нарушении требований безопасности при строительных работах.

Об этом сообщила в соцсетях представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Сотрудники СК осматривают место возгорания. Будут назначены необходимые экспертизы. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 15 февраля огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора здания «Известия Hall» по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», площадь пожара составила 1,5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

МЧС объявило о ликвидации пожара в 10:15. Вход на станцию метро «Пушкинская» был временно закрыт.

