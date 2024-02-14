Локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме
Власти Анапы объявили в городе локальный режим чрезвычайной ситуации после серьёзного пожара, который произошёл во вторник, 13 февраля вечером в многоквартирном доме. Об этом информирует через соцсети мэрия черноморского курорта.
Сейчас на месте уже организованы следственные мероприятия, работает пожарная лаборатория для установления причин возгорания. Экспертам также предстоит оценить техническое состояние здания, чтобы определить его дальнейшую судьбу.
В мэрии подтвердили, что это самострой, корпус вводился в эксплуатацию поквартирно через суды. По уточненным данным городской администрации, 60 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали в пункты временного размещения.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сначала огонь охватил верхние, мансардные помещения 11-этажного дома. Площадь пожара достигала одной тысячи квадратных метров. МЧС информирует об одном пострадавшем, 440 человек были эвакуированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru