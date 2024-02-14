Локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме

Власти Анапы объявили в городе локальный режим чрезвычайной ситуации после серьёзного пожара, который произошёл во вторник, 13 февраля вечером в многоквартирном доме. Об этом информирует через соцсети мэрия черноморского курорта.

Сейчас на месте уже организованы следственные мероприятия, работает пожарная лаборатория для установления причин возгорания. Экспертам также предстоит оценить техническое состояние здания, чтобы определить его дальнейшую судьбу.