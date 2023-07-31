МЧС: В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек

За несколько дней из-за непогоды в 17 российских региона погибли 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что 71 человек пострадал из-за неблагоприятных погодных условий, 35 из них госпитализированы.

В Поволжье выросло количество погибших от урагана

Так, порывы ветра накануне обрушились на восемь регионов Поволжья, порывы ветра там достигали 27 метров в секунду. А в Казани 30 июля шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов, а также повредил крыши. Днем 29 июля от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение.

Ранее один человек погиб из-за шторма в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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