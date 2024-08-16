МЧС: С 6 августа в Курской области пострадали более 140 человек

По его словам, среди пострадавших - 10 детей.

В МЧС также сообщили, что свыше 10 тысяч жителей Курской области размещены в 153 пунктах временного размещения в 19 регионах России. Среди них около трех тысяч детей. За минувшие сутки в безопасные районы выехали более 400 курян, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц бронетехники, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

