МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

«По указанию Президента Российской Федерации спецборт чрезвычайного ведомства прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарным грузом. 35 тонн продуктов и предметов первой необходимости передадут жителям, пострадавшим от землетрясения», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ожидается прибытие ещё одного самолета МЧС России с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Сирии.

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, сообщает НСН.

