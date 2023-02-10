МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

В Сирию прибыл самолёт Ил-76 МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения, сообщили в ведомстве.

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«По указанию Президента Российской Федерации спецборт чрезвычайного ведомства прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарным грузом. 35 тонн продуктов и предметов первой необходимости передадут жителям, пострадавшим от землетрясения», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ожидается прибытие ещё одного самолета МЧС России с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Сирии.

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМЧС РФЗемлетрясение
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