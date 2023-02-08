Евросоюз выделит Турции и Сирии 6,5 млн евро помощи после землетрясений
Евросоюз (ЕС) намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
В документе говорится, что Сирия получит 3,5 млн евро в виде чрезвычайной гуманитарной помощи, для обеспечения доступа граждан к убежищам, воде и средствам гигиены, а также на поисково-спасательные операции.
Что касается Турции, то республике выделят три млн евро «для поддержания усилий по реагированию» на последствия стихийного бедствия.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группу российских спасателей, передаёт ОТР.
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