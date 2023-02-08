Евросоюз выделит Турции и Сирии 6,5 млн евро помощи после землетрясений

В документе говорится, что Сирия получит 3,5 млн евро в виде чрезвычайной гуманитарной помощи, для обеспечения доступа граждан к убежищам, воде и средствам гигиены, а также на поисково-спасательные операции.

Что касается Турции, то республике выделят три млн евро «для поддержания усилий по реагированию» на последствия стихийного бедствия.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группу российских спасателей, передаёт ОТР.

