Евросоюз выделит Турции и Сирии 6,5 млн евро помощи после землетрясений

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 8 574 человек

В документе говорится, что Сирия получит 3,5 млн евро в виде чрезвычайной гуманитарной помощи, для обеспечения доступа граждан к убежищам, воде и средствам гигиены, а также на поисково-спасательные операции.

Что касается Турции, то республике выделят три млн евро «для поддержания усилий по реагированию» на последствия стихийного бедствия.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группу российских спасателей, передаёт ОТР.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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