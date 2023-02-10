Россия предложила Западу незамедлительно снять санкции с Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны незамедлительно снять с Сирии санкции на фоне землетрясения, сообщает РИА Новости.

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Рестрикции, по словам Захаровой, не позволяют в полном объеме оказывать помощь сирийскому народу в ликвидации последствий катастрофы.

«И оказания помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций», - сказала Захарова.

Захарова заявила, что санкции на фоне катастрофы с которой столкнулась Сирия, выглядят аморально и их незамедлительно нужно снять.

Землетрясения в Турции и Сирии начались 7 февраля. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 18 342, раненых — 74 242, а в Сирии погибли больше 1,3 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясениеМИД РФСирия
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