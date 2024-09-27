МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти
27 сентября 202419:07
Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти, среди них — один ребенок, который возвращался с дополнительных занятий в школе. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.
Отмечается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, огнем уничтожены один грузовой автомобиль и две легковых машины.
На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, еще пять находятся в пути к АЗС.
Ранее три человека пострадали при взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru