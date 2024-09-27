МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти

Отмечается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, огнем уничтожены один грузовой автомобиль и две легковых машины.

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, еще пять находятся в пути к АЗС.

Ранее три человека пострадали при взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке.

