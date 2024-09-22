В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды

Торговые ряды загорелись около ж/д станции «Львовская» в подмосковном Подольске, сообщили в МЧС.

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Площадь пожара составляла порядка 800 квадратных метров. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших информация не поступала

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) отметили, что возгорание не повлияло на движение поездов.

Как рассказали очевидцы РЕН ТВ, причиной пожара в подмосковном Подольске мог стать взрыв в лавке, где продавали шаурму.

Ранее пожар произошел в производственном здании в подмосковном Подольске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МЧС РФМосковская ОбластьПожары

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