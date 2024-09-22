В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды
Торговые ряды загорелись около ж/д станции «Львовская» в подмосковном Подольске, сообщили в МЧС.
Площадь пожара составляла порядка 800 квадратных метров. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших информация не поступала
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) отметили, что возгорание не повлияло на движение поездов.
Как рассказали очевидцы РЕН ТВ, причиной пожара в подмосковном Подольске мог стать взрыв в лавке, где продавали шаурму.
Ранее пожар произошел в производственном здании в подмосковном Подольске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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