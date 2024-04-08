МЧС РФ: В Смоленской области рухнул мост с двумя автомобилями

Панинский мост, проходящий над железнодорожными путями, соединял центр города с двумя микрорайонами.

Очевидцы сообщают, что груды бетона упали прямо на ж/д пути и перекрыли движение поездов. По данным Telegram-канала 112, в результате падения бетонных блоков была повреждена труба газа. Подачу газа вовремя перекрыли, взрыва и пожара удалось избежать. По данным СМИ, местные жители неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать путепровод.

По данным Telegram-канала Mash, пострадали три человека, в том числе маленькая девочка — она получила перелом конечности.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника в национальном парке «Бузулукский бор» Оренбургской области был смыт течением, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

