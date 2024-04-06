МЧС РФ: Из подтопленного Орска эвакуирован 1121 человек

В Орске после прорыва дамбы спасатели эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования

По информации ведомства, в настоящее время в пунктах временного размещения находятся 283 человека.

По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тысячи домов. По информации Минздрава, в зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер принял решение вдвое увеличить выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
ТЕГИ:МЧС РФЭвакуацияПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры