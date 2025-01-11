Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани

Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из кормовой части «Волгонефть-239» у порта Тамань, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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По его словам, 400-метровый участок моря в районе мыса Панагия Темрюкского района оградили бонами. Таким образом далось собрать мазут в узкую линию до пяти метров вдоль берега.

Кондратьев также рассказал, что на мелководье собирали нефтепродукты с помощью пропиленовых сетей вручную и с помощью тяжелой техники в количестве более 40 единиц.

Ранее загрязненный мазутом участок протяженностью 14,5 километра обнаружили на Бердянской косе в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияКраснодарский КрайНефтепродукты

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