Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани
Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из кормовой части «Волгонефть-239» у порта Тамань, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, 400-метровый участок моря в районе мыса Панагия Темрюкского района оградили бонами. Таким образом далось собрать мазут в узкую линию до пяти метров вдоль берега.
Кондратьев также рассказал, что на мелководье собирали нефтепродукты с помощью пропиленовых сетей вручную и с помощью тяжелой техники в количестве более 40 единиц.
Ранее загрязненный мазутом участок протяженностью 14,5 километра обнаружили на Бердянской косе в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru