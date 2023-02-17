МЧС: Пропавший на Сахалине вертолет аварийно сел у горы Красная

Специалисты МЧС РФ обнаружили пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson R 44. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет пропал с радаров на Сахалине

Ранее стало известно, что Robinson пропал с радаров, по данным экстренных служб, у вертолета сработал аварийный маяк.

Как сообщили в МЧС, воздушное судно совершило аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На поиски вертолета отправилась наземная группа спасателей на снегоходах.

«В готовность приведен вертолет МИ-8 ... Всего привлечено 18 человек и 8 единиц техники», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолётСахалинМЧС РФ
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