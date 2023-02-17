МЧС: Пропавший на Сахалине вертолет аварийно сел у горы Красная
Специалисты МЧС РФ обнаружили пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson R 44. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что Robinson пропал с радаров, по данным экстренных служб, у вертолета сработал аварийный маяк.
Как сообщили в МЧС, воздушное судно совершило аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На поиски вертолета отправилась наземная группа спасателей на снегоходах.
«В готовность приведен вертолет МИ-8 ... Всего привлечено 18 человек и 8 единиц техники», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru