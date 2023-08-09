Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса

«Предварительная причина взрыва – нарушение технологического процесса», - указал собеседник агентства.

Мощный взрыв прогремел на подмосковном предприятии в среду, причина ЧП неизвестна. Из-за взрывной волны были повреждены некоторые постройки, в зданиях вылетели стекла. Как сообщили СМИ, пострадали 25 человек.



По предварительной информации, хлопок произошел на складе с пиротехникой. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, пишет RT.

