Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительная причина взрыва – нарушение технологического процесса», - указал собеседник агентства.
Мощный взрыв прогремел на подмосковном предприятии в среду, причина ЧП неизвестна. Из-за взрывной волны были повреждены некоторые постройки, в зданиях вылетели стекла. Как сообщили СМИ, пострадали 25 человек.
По предварительной информации, хлопок произошел на складе с пиротехникой. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, пишет RT.
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