В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области
На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов, передают СМИ со ссылкой на РЖД.
Происшествие произошло в 19:47 из-за «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта», заявили в компании.
Информации о пострадавших не поступало, открытого горения нет. Движение на участке приостановлено.
«На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда», - заявили в РЖД.
По данным СМИ, неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели
- Генерал ВС США Милли: Украина готова к контрнаступлению
- В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области
- СМИ: в Брянской области подорвали железнодорожные пути
- Генерал армии США Милли заявил о риске конфликта России и НАТО
- В США предложили разделить Украину между Польшей и Россией
- Эрдоган объявил о планах отказаться от иностранных энергоресурсов
- СМИ: МГУ перевел студентов и работников на дистанционку из-за вспышки кори
- Пригожин раскрыл количество преступлений с участием бывших вагнеровцев
- Начштаба США Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru