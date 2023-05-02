В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области

На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов, передают СМИ со ссылкой на РЖД.

Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским

Происшествие произошло в 19:47 из-за «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта», заявили в компании.

Информации о пострадавших не поступало, открытого горения нет. Движение на участке приостановлено.

«На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда», - заявили в РЖД.

По данным СМИ, неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, отмечает «Радиоточка НСН».

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