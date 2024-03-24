МЧС: при теракте в «Крокус сити холл» пострадали 152 человека

В результате теракта в концертном зале «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, из них пятеро детей, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

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133 человека погибли, среди них трое детей. В медицинские учреждения госпитализированы 114 человек, из них четверо детей.

Ранее 15-летний школьник Ислам, спасший более сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холл», рассказал о произошедшем.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
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