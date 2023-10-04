МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек
В многоквартирном доме в городе Тольятти Самарской области произошел пожар, сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло в доме на улице Победы. Сигнал о пожаре поступил в 16:53 мск.
Огонь распространился на площади18 квадратных метров. Спустя 41 минуту спасатели ликвидировали пожар.
«Спасен мужчина. К сожалению, погиб мужчина 1968 года рождения», - заявили в МЧС.
Прокуратура начала проверку соблюдения пожарного законодательства.
В Курской области в понедельник произошел пожар в частном доме. Погибли женщина и двое детей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru