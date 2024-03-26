В России выросло количество совершенных мигрантами преступлений

Количество преступлений, совершённых в России мигрантами, в 2023 году выросло на 75%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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На расширенной коллегии Генпрокуратуры он уточнил, что совокупно иностранцы совершили в прошлом году 21 894 криминальных деяния.

Краснов указал, что следует проанализировать ситуацию в этой сфере «с учётом региональной специфики».

«Нужно выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы»,— заключил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ограничить продажу огнестрельного оружия мигрантам, которые лишь недавно получили российский паспорт, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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