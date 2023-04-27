Режим ЧС ввели во всех пострадавших от пожаров муниципалитетах Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на территории муниципалитетов региона, которые пострадали от пожаров, сообщает ТАСС.

Жителям сгоревших в свердловской Сосьве домов выплатят до 300 тысяч рублей

В департаменте информационной политики области уточнили, что это Сосьвинский городской округ, Ирбитский район, Махневское муниципальное образование и городской округ Карпинск.

Поселки Сосьва и Таежный, а также деревня Неустроева и город Карпинск определены как территории, на которых возникла чрезвычайная ситуация.

Ранее обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, таким образом количество жертв пожара увеличилось до двух, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
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