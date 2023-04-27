Режим ЧС ввели во всех пострадавших от пожаров муниципалитетах Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на территории муниципалитетов региона, которые пострадали от пожаров, сообщает ТАСС.
В департаменте информационной политики области уточнили, что это Сосьвинский городской округ, Ирбитский район, Махневское муниципальное образование и городской округ Карпинск.
Поселки Сосьва и Таежный, а также деревня Неустроева и город Карпинск определены как территории, на которых возникла чрезвычайная ситуация.
Ранее обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, таким образом количество жертв пожара увеличилось до двух, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru