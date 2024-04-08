МЧС назвало нынешние уровни половодья на Урале и в Поволжье рекордными
Уровни половодья, начавшегося в Поволжье и Урале, никогда ранее в истории не фиксировались. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы, проходящего в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
Он назвал сложившуюся обстановку «достаточно сложной».
Наводнение в Орске Оренбургской области не выходит за пределы так называемого «старого города», прилагается максимум усилий для спасения местных жителей. Об этом НСН рассказал депутат Заксобрания Оренбургской области Сергей Романенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru