Оренбургский депутат Романенко рассказал, как проходит эвакуация в Орске

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см при считающейся опасной отметки 930 см. В пресс-службе правительства регионов отметили, что в регионе из-за прорыва дамбы подтоплены 10168 жилых домов и 18471 приусадебный участок. Кроме того, в Орске, наиболее пострадавшем от наводнения, выходит из берегов река Елшанка, с прилегающих улиц объявлена эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канал мэр города Василий Козупица. Романенко рассказал об обстановке в затопленном регионе.

«Приток воды продолжается (но не лавинообразный), ареал залива водой расширяется, но в границах так называемого Старого города, исторической части Орска, которая находится в низине, здесь много одно- и двухэтажных зданий. Эта часть неоднократно заливалась. Чтобы спасти эту часть города от Урала, от иных внешних воздействий талых паводковых вод, лет 10-15 назад были построены земляные дамбы, которые останавливали воду. Но, на мой взгляд, не должным образом эксплуатировались сооружения, которые надо периодически проверять, укреплять, словом, проводить определенные мероприятия. К тому же, предполагаю, что был предельный удар волны, против которого не устояла конструкция. Прорывы произошли в трех местах земляного вала, в некоторых местах произошли переливы через вал», — сказал Романенко.

Также собеседник НСН перечислил меры, которые предпринимаются для спасения людей.

«Сейчас сбрасывается вода на Ириклинском водохранилище, чтобы не было лавинного увеличения поступающей воды на территорию города. Население эвакуируется в местах затопления, в 11 учебных заведениях развернуты пункты временного размещения (в среднем в каждом пункте размещено около 100 человек, около 30% — дети). При этом при школах существуют детские сады, которые идеально подходят для эвакуации маленьких детей. Там есть стиральные машины, душевые, ванны, во многих школах развернуты игровые, где детей собирают и чем-то увлекают. Население активно участвует в сборе гуманитарной помощи (одежда, нескоропортящиеся продукты питания), организовано трехразовое питание в школах, работают медицинские службы. Все это задействовано в круглосуточном режиме. По мере наступления воды пункты временного размещения в старой части города закрываются, людей переводят в новую часть города. Большинство людей (во много раз больше, чем находится в пунктах временного размещения) поселились у знакомых, родственников и даже малознакомых людей в новой части города, ряд семей уехали за пределы Орска», — добавил депутат.

В заключение Романенко указал на необходимость наладить своевременное оповещение граждан о грядущем подъеме уровня воды в Урале.

«Особенно это касается жителей Старого города, которые связаны с рекой Урал и понимают, какой уровень воды несет угрозу для их домов», — заключил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера.

