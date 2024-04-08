Оренбургский депутат Романенко рассказал, как проходит эвакуация в Орске
Негативных последствий от наводнения было бы меньше, если бы более слаженно работала система оповещения жителей региона об уровне воды в Урале, сказал НСН Сергей Романенко.
Наводнение в Орске Оренбургской области не выходит за пределы так называемого «старого города», прилагается максимум усилий для спасения местных жителей. Об этом НСН заявил депутат Заксобрания Оренбургской области Сергей Романенко.
Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см при считающейся опасной отметки 930 см. В пресс-службе правительства регионов отметили, что в регионе из-за прорыва дамбы подтоплены 10168 жилых домов и 18471 приусадебный участок. Кроме того, в Орске, наиболее пострадавшем от наводнения, выходит из берегов река Елшанка, с прилегающих улиц объявлена эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канал мэр города Василий Козупица. Романенко рассказал об обстановке в затопленном регионе.
«Приток воды продолжается (но не лавинообразный), ареал залива водой расширяется, но в границах так называемого Старого города, исторической части Орска, которая находится в низине, здесь много одно- и двухэтажных зданий. Эта часть неоднократно заливалась. Чтобы спасти эту часть города от Урала, от иных внешних воздействий талых паводковых вод, лет 10-15 назад были построены земляные дамбы, которые останавливали воду. Но, на мой взгляд, не должным образом эксплуатировались сооружения, которые надо периодически проверять, укреплять, словом, проводить определенные мероприятия. К тому же, предполагаю, что был предельный удар волны, против которого не устояла конструкция. Прорывы произошли в трех местах земляного вала, в некоторых местах произошли переливы через вал», — сказал Романенко.
Также собеседник НСН перечислил меры, которые предпринимаются для спасения людей.
«Сейчас сбрасывается вода на Ириклинском водохранилище, чтобы не было лавинного увеличения поступающей воды на территорию города. Население эвакуируется в местах затопления, в 11 учебных заведениях развернуты пункты временного размещения (в среднем в каждом пункте размещено около 100 человек, около 30% — дети). При этом при школах существуют детские сады, которые идеально подходят для эвакуации маленьких детей. Там есть стиральные машины, душевые, ванны, во многих школах развернуты игровые, где детей собирают и чем-то увлекают. Население активно участвует в сборе гуманитарной помощи (одежда, нескоропортящиеся продукты питания), организовано трехразовое питание в школах, работают медицинские службы. Все это задействовано в круглосуточном режиме. По мере наступления воды пункты временного размещения в старой части города закрываются, людей переводят в новую часть города. Большинство людей (во много раз больше, чем находится в пунктах временного размещения) поселились у знакомых, родственников и даже малознакомых людей в новой части города, ряд семей уехали за пределы Орска», — добавил депутат.
В заключение Романенко указал на необходимость наладить своевременное оповещение граждан о грядущем подъеме уровня воды в Урале.
«Особенно это касается жителей Старого города, которые связаны с рекой Урал и понимают, какой уровень воды несет угрозу для их домов», — заключил он.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера.
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