МЧС направило второй эшелон спасателей в Турцию

«На борту самолета находятся психологи и специалисты спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, врачи федеральных учреждений Минздрава России», - пояснили в ведомстве.

Также направлено три единицы техники.

Ранее сообщалось, что российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами могут находиться женщина и двое детей из России. В Хатай сотрудники МЧС России прибудут уже в ближайшее время, где проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля, погибли 8 574 человека, сообщает НСН.

