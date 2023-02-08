МЧС направило второй эшелон спасателей в Турцию

МЧС России направило в Турцию вторую группу спасателей. В нее вошли 50 сотрудников МЧС и одиннадцать врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

Эрдоган заявил, что Турция столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире

«На борту самолета находятся психологи и специалисты спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, врачи федеральных учреждений Минздрава России», - пояснили в ведомстве.

Также направлено три единицы техники.

Ранее сообщалось, что российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами могут находиться женщина и двое детей из России. В Хатай сотрудники МЧС России прибудут уже в ближайшее время, где проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля, погибли 8 574 человека, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурцияМЧС
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