МЧС направило второй эшелон спасателей в Турцию
МЧС России направило в Турцию вторую группу спасателей. В нее вошли 50 сотрудников МЧС и одиннадцать врачей, сообщает пресс-служба ведомства.
«На борту самолета находятся психологи и специалисты спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, врачи федеральных учреждений Минздрава России», - пояснили в ведомстве.
Также направлено три единицы техники.
Ранее сообщалось, что российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами могут находиться женщина и двое детей из России. В Хатай сотрудники МЧС России прибудут уже в ближайшее время, где проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля, погибли 8 574 человека, сообщает НСН.
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