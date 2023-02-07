Эрдоган заявил, что Турция столкнулся с одной из крупнейших катастроф в мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире.
«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», - цитируют Эрдогана турецкий СМИ.
Землетрясение произошло в десяти провинциях, где проживают 13 миллионов человек.
По последним данным, озвученных Эрдоганом, число погибших при землетрясении достигло 3549 человек, ещё 22168 были ранены.
Как сообщала НСН, землетрясения в Турции и Сирии начались 7 февраля. Россия направила в страны спасателей МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru