Эрдоган заявил, что Турция столкнулся с одной из крупнейших катастроф в мире

«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», - цитируют Эрдогана турецкий СМИ.

Землетрясение произошло в десяти провинциях, где проживают 13 миллионов человек.

По последним данным, озвученных Эрдоганом, число погибших при землетрясении достигло 3549 человек, ещё 22168 были ранены.

Как сообщала НСН, землетрясения в Турции и Сирии начались 7 февраля. Россия направила в страны спасателей МЧС.

