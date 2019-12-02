МЧС направило в Забайкалье дополнительную группу психологов
МЧС России направила в Забайкальский край дополнительную группу психологов из Центра экстренной психологической помощи. Специалисты будут оказать помощь родственникам жертв и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом, которое накануне произошло в Сретенском районе, сообщает Телеканал «360».
Уточняется, что психологи будут оказывать помощь коллегам, которые уже работают на месте. Уже сейчас специалисты помогают родным погибших пройти процедуру опознания тел.
На данный момент опознаны уже семь жертв ДТП из 19. Также психологи работают и с самими пострадавшими в случившейся аварии, чтобы те могли справиться с шоком.
Ранее НСН писала, что власти Забайкальского края выплатят родственникам погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Сретенском районе денежные компенсации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Совфеде назвали претензии Украины на российские области нечистоплотной игрой
- МЧС направило в Забайкалье дополнительную группу психологов
- Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
- Названы регионы с самыми высокими зарплатами. Но бедных все равно много
- Стала известна стоимость разработки нового российского авианосца