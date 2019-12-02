МЧС направило в Забайкалье дополнительную группу психологов

Уточняется, что психологи будут оказывать помощь коллегам, которые уже работают на месте. Уже сейчас специалисты помогают родным погибших пройти процедуру опознания тел.

На данный момент опознаны уже семь жертв ДТП из 19. Также психологи работают и с самими пострадавшими в случившейся аварии, чтобы те могли справиться с шоком.

Ранее НСН писала, что власти Забайкальского края выплатят родственникам погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Сретенском районе денежные компенсации.

