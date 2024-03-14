МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
14 марта 202404:03
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает в Telegram МЧС по региону.
Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее белгородской поселок Поляна атаковали два дрона-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден неверно назвал срок своей работы в качестве президента
- СМИ: хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты
- МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
- В Дагестане подросток ранил ножом двух человек
- Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины
- Путин в видеообращении высказался по поводу предстоящих выборов
- Премьер Эстонии не стала гарантировать, что Талин не отправит войска на Украину
- В Польше заявили, что США поставят Варшаве способные поражать цели в РФ ракеты
- Россияне вынуждены доплачивать сотни тысяч рублей утильсбора за авто
- Белый дом: Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru