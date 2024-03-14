МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает в Telegram МЧС по региону.

Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ

Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее белгородской поселок Поляна атаковали два дрона-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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