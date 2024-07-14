Пожар уничтожил шесть домов и два автомобиля на турбазе вблизи Абрау-Дюрсо

Площадь лесного пожара в районе увеличилась до 18 гектаров. Информации о пострадавших не поступало.

Группировка сил на месте тушения пожара увеличена до 85 человек и 23 единиц техники. В ликвидации возгорания участвует вертолет Ка-32 МЧС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 14 июля сообщил о возгорании леса и травы на площади один гектар в Балаклавском районе, отмечает «Радиоточка НСН».

