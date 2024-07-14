Пожар уничтожил шесть домов и два автомобиля на турбазе вблизи Абрау-Дюрсо
14 июля 202415:12
На базе отдыха «Голубая волна» в хуторе Дюрсо Краснодарского края сгорели шесть деревянных домов и два автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Площадь лесного пожара в районе увеличилась до 18 гектаров. Информации о пострадавших не поступало.
Группировка сил на месте тушения пожара увеличена до 85 человек и 23 единиц техники. В ликвидации возгорания участвует вертолет Ка-32 МЧС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 14 июля сообщил о возгорании леса и травы на площади один гектар в Балаклавском районе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru