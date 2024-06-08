Из-под завалов дома в Луганске спасатели достали тела еще двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле ВСУ, тела еще двух человек. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он добавил, что работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь.