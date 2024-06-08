Из-под завалов дома в Луганске спасатели достали тела еще двух человек
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле ВСУ, тела еще двух человек. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он добавил, что работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь.
По его информации, по состоянию на 08:00 часов утра установлено, что пострадали 60 человек. До этого говорилось о четырех погибших и 53 пострадавших. Сейчас спасательные работы еще продолжаются.
Ранее RT сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Луганске были обесточены десять многоквартирных домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru