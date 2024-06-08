Из-под завалов дома в Луганске спасатели достали тела еще двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле ВСУ, тела еще двух человек. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он добавил, что работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь.

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска выросло до 50 человек

По его информации, по состоянию на 08:00 часов утра установлено, что пострадали 60 человек. До этого говорилось о четырех погибших и 53 пострадавших. Сейчас спасательные работы еще продолжаются.

Ранее RT сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Луганске были обесточены десять многоквартирных домов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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