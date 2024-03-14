МЧС: на Колыме при жесткой посадке МИ-8 погиб один человек

Один человек погиб при жесткой посадке Ми-8 в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Найдены обломки пропавшего в Карелии Ми-8

Еще двое пострадали. Происшествие с вертолетом произошло в Северо-Эвенском районе. Спасатели отправились на место на вертолете, вылетели также два вертолета «Авиации Колымы».

Причиной ЧП с вертолетом стала неисправность двигателя.

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Фото: telegram-канал «Подъем»
ТЕГИ:Магаданская ОбластьВертолет Ми-8

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