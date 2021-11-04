Лукашенко соболезнует в связи с крушением Ан-12 под Иркутском

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Иркутском, который принадлежал авиакомпании «Гродно», сообщает RT.

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«Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета АН-12 авиакомпании «Гродно», — следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Президент выразил семьям погибших членов экипажа слова соболезнования и поддержки в связи с утратой.

Как сообщалось ранее, бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском. По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании, он выполнял рейс Якутск-Иркутск.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Крушение СамолётаБелоруссияАлександр Лукашенко
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