Лукашенко соболезнует в связи с крушением Ан-12 под Иркутском
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Иркутском, который принадлежал авиакомпании «Гродно», сообщает RT.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета АН-12 авиакомпании «Гродно», — следует из сообщения пресс-службы главы государства.
Президент выразил семьям погибших членов экипажа слова соболезнования и поддержки в связи с утратой.
Как сообщалось ранее, бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском. По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре.
Самолет принадлежал белорусской авиакомпании, он выполнял рейс Якутск-Иркутск.
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