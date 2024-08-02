МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили мужчину из-под завалов дома, сообщает МЧС России.

Мурашко: 10 человек госпитализированы в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

В настоящее время поиски продолжаются.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома третьего погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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