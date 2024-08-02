МЧС: Количество погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле достигло трех
2 августа 202404:02
В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома третьего погибшего, сообщает МЧС России.
Всего в результате обрушения погибли три человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Десять человек, среди которых пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru