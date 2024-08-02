МЧС: Количество погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле достигло трех

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома третьего погибшего, сообщает МЧС России.

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно

Всего в результате обрушения погибли три человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Десять человек, среди которых пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Взрыв Газа

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