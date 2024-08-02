Мурашко: 10 человек госпитализированы в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Десять человек, среди которых пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

По его словам, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. В медучреждения

Эксперты федеральных центров Минздрава РФ проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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