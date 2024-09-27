МЧС: Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10
27 сентября 202421:32
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти. Об этом сообщает МЧС.
В ведомстве отметили, что спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов.
«По уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе 2 детей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Дагестане пострадали 19 человек, девять погибли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок
- В Англии около 650 зданий затопило из-за наводнений
- МЧС: Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10
- Нетаньяху сократит визит в США и вернется в Израиль
- Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти
- Новак: Россия нарастит производство бензина на 4 млн тонн
- Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до шести
- Роспотребнадзор планирует изучить эффективность вакцин против гриппа
- Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке
- СМИ: Сафонов не приедет на сбор российской сборной из-за долга по алиментам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru