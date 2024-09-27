МЧС: Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти. Об этом сообщает МЧС.

МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти

В ведомстве отметили, что спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов.

«По уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе 2 детей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Дагестане пострадали 19 человек, девять погибли.

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ФОТО: МЧС России
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