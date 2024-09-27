Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти, сообщили в МЧС России.

МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Среди погибших - двое детей.

По последним данным, пострадали 19 человек.

Взрыв прогремел на АЗС, расположенной при выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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