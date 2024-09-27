Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти

Число пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 16 Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте Число выданных льготных ипотечных кредитов достигло 3 млн Меркачева поддержала идею уменьшения сроков заключенным за прочитанные книги