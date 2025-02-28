На Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков
28 февраля 202513:51
Сотрудники МЧС эвакуировали 170 рыбаков при помощи авиации и плавсредств с льдины в Охотском море.
Поданным ведомства, разрыв ледового поля от берега составляет до одного километра.
По предварительным данным, на льдине находятся порядка 200 человек.
В спасательной операции принимают участие 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru