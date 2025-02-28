На Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков

Сотрудники МЧС эвакуировали 170 рыбаков при помощи авиации и плавсредств с льдины в Охотском море.

«Нужны предупреждения»: В каких случаях рыбаков смогут штрафовать за «опасность»

Поданным ведомства, разрыв ледового поля от берега составляет до одного километра.

По предварительным данным, на льдине находятся порядка 200 человек.

В спасательной операции принимают участие 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:СпасателиРыбакиМЧС РФСахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры