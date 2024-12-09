МЧС: 120 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе

120 шахтеров были эвакуированы из шахты «Алардинская» в Кузбассе, сообщает «РЕН ТВ».

Спрос на шахтеров в России за год вырос более чем вдвое

Там произошло возгорание. Двоих из них передали врачам. На месте происшествия работают 44 спасателя и девять единиц техники.

Ранее тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФШахтерыШахты

Горячие новости

Все новости

партнеры