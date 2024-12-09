МЧС: 120 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе
9 декабря 202403:01
120 шахтеров были эвакуированы из шахты «Алардинская» в Кузбассе, сообщает «РЕН ТВ».
Там произошло возгорание. Двоих из них передали врачам. На месте происшествия работают 44 спасателя и девять единиц техники.
Ранее тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru