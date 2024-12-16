Дело о крушении танкера в Чёрном море переквалифицировано
16 декабря 202400:02
Переквалифицировано дело о крушении танкера в Чёрном море на более тяжкий состав, сообщает в Telegram ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Это произошло после гибели члена экипажа «Волгонефть 212». По факту крушения двух танкеров в акватории Чёрного моря инициировано два уголовных дела.
Поврежденные штормом в Керченском проливе танкеры перевозили значительное количество мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru