Раскрыты данные о грузе потерпевших бедствие танкеров у Керчи

Поврежденные штормом в Керченском проливе танкеры перевозили значительное количество мазута. Об этом сообщила Lenta.ru.

Согласно оценке оперативных служб, каждый из танкеров имел на борту около 4,3 тысяч тонн топлива. В Росморречфлоте добавили, что на месте происшествия в Керченском проливе зафиксирован разлив нефтепродуктов.

Моряк с «Волгонефть-212» рассказал о крушении танкера

Объем разлива еще устанавливается. Специалисты проводят необходимые замеры для оценки ситуации, отметили в Росприроднадзоре.

Среди основных версий бедствия следствие пока рассматривает ошибку моряков в сложных метеоусловиях. В районе крушения бушует сильный шторм до семи баллов.

После аварии с танкерами следственный комитет возбудил уголовные дела. С одного судна, «Волгонефть-239» экипаж уже спасли. Спасательная операция по «Волгонефть-212» приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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