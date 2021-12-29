Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне

Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в его смерти никто не виноват. Женщина говорит об этом на видео, снятом волонтерами, которое было опубликовано одним из Telegram-каналов.

Она подчеркнула, что погибший был домашним ребенком и почти ни с кем не общался. По ее словам, мальчик редко подпускал к себе кого-то. Женщина заявила, что в такой «ситуации может оказаться каждый», и попросила не осуждать ее.

По сообщениям СМИ, ребенок пропал 27 декабря. Он отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд. Далее он отправился в район Левого берега Дубны, но заблудился.