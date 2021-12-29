Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в его смерти никто не виноват. Женщина говорит об этом на видео, снятом волонтерами, которое было опубликовано одним из Telegram-каналов.
Она подчеркнула, что погибший был домашним ребенком и почти ни с кем не общался. По ее словам, мальчик редко подпускал к себе кого-то. Женщина заявила, что в такой «ситуации может оказаться каждый», и попросила не осуждать ее.
По сообщениям СМИ, ребенок пропал 27 декабря. Он отправился в школу на автобусе, но, вышел из него, потому что не было денег на проезд. Далее он отправился в район Левого берега Дубны, но заблудился.
Тело подростка было найдено на улице Программистов вечером 28 декабря. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало обморожение.
Сообщается, что семья мальчика, в которой воспитываются еще пятеро детей, состоит на учете в надзорных органах.
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