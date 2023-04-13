Мать одноклассницы петербургского стрелка рассказала об инциденте
Мать одноклассницы стрелка в школе Санкт-Петербурга рассказала, что подросток открыл стрельбу из игрушечного пистолета, передает NEWS.ru.
Женщина уверена в том, что мальчик стрелял в учеников в упор из игрушечного пистолета, поэтому подростки получили травмы. Однако региональное управление МВД сообщает, что пистолет был пневматический.
По данным полиции, инцидент произошёл на проспекте Науки. Преподаватели школы рассказали стражам порядка, что 16-летний подросток на перемене несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.
Парень задержан, своё поведение он объяснил шуткой. На месте работают следователи и медики, передает «Радиоточка НСН».
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