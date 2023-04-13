Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе Петербурга из пневматического пистолета

По версии следствия, сначала подросток на остановке выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников, а затем в школе ранил ещё троих учащихся.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — указали в ведомстве, добавив, что пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.

Ранее в полиции заявили, что инцидент произошёл в центре образования на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции.

