Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе Петербурга из пневматического пистолета

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» в отношении 16-летнего ученика девятого класса одной из школ города, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Петербурге

По версии следствия, сначала подросток на остановке выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников, а затем в школе ранил ещё троих учащихся.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — указали в ведомстве, добавив, что пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.

Ранее в полиции заявили, что инцидент произошёл в центре образования на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СтрельбаШкольникиХулиганствоУголовное ДелоСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры