Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе Петербурга из пневматического пистолета
Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» в отношении 16-летнего ученика девятого класса одной из школ города, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.
По версии следствия, сначала подросток на остановке выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников, а затем в школе ранил ещё троих учащихся.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — указали в ведомстве, добавив, что пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.
Ранее в полиции заявили, что инцидент произошёл в центре образования на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru