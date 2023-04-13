В Санкт-Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пневматического пистолета

Ученик девятого класса несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в учащихся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба главка ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

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По данным полиции, инцидент произошёл на проспекте Науки. Преподаватели школы рассказали стражам порядка, что 16-летний подросток на перемене несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции, куда также приехал его отец. В ходе разбирательства было установлено, что по дороге в школу девятиклассник выстрелил в двух семиклассников.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который передвигался возле школы с автоматом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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