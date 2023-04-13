В Санкт-Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пневматического пистолета
Ученик девятого класса несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в учащихся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба главка ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По данным полиции, инцидент произошёл на проспекте Науки. Преподаватели школы рассказали стражам порядка, что 16-летний подросток на перемене несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.
Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции, куда также приехал его отец. В ходе разбирательства было установлено, что по дороге в школу девятиклассник выстрелил в двух семиклассников.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который передвигался возле школы с автоматом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru