В Санкт-Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пневматического пистолета

По данным полиции, инцидент произошёл на проспекте Науки. Преподаватели школы рассказали стражам порядка, что 16-летний подросток на перемене несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие, а самого подростка доставили в отдел полиции, куда также приехал его отец. В ходе разбирательства было установлено, что по дороге в школу девятиклассник выстрелил в двух семиклассников.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который передвигался возле школы с автоматом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

